Кличко сподівається на більший захист Києва через нове обладнання ППО

Міський голова Києва Віталій Кличко сподівається, що місто стало більш захищеним від повітряних атак через «нове обладнання ППО».

«Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці, й повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, що атак і провокацій із дронами-камікадзе та ракетами більше не буде», – сказав він в ефірі телеканалу «Київ».

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Служба безпеки України 12 жовтня повідомила, що встановила особу людини, яка надавала російським військам координати для ударів по Києву.

10 жовтня інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України, зокрема і Київ, постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

Після того Росія кілька разів знову атакувала Київ. 18 жовтня після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням. 17 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п'ятеро людей.