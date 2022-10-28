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Кличко сподівається на більший захист Києва через нове обладнання ППО

Центр Києві після російського обстрілу 10 жовтня 2022 року

Міський голова Києва Віталій Кличко сподівається, що місто стало більш захищеним від повітряних атак через «нове обладнання ППО».

«Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці, й повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, що атак і провокацій із дронами-камікадзе та ракетами більше не буде», – сказав він в ефірі телеканалу «Київ».

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Служба безпеки України 12 жовтня повідомила, що встановила особу людини, яка надавала російським військам координати для ударів по Києву.

10 жовтня інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України, зокрема і Київ, постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці
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Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці

Більшість ударів прийшлося на середмістя столиці

Після того Росія кілька разів знову атакувала Київ. 18 жовтня після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням. 17 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п'ятеро людей.

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