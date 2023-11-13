Деякі ЖУ у Києві не мають теплопостачання. У КМДА пояснили причини

Окремі житлові комплекси У Києві, підключені до автономних котельних, на сьогодні не отримують теплопостачання, повідомила пресслужба Київміськадміністрації, та оприлюднила повний список таких будинків.

У КМДА пояснюють: причина – відсутність договорів на постачання природного газу на котельні у цих будинках.

«Будинки обслуговують приватні компанії, посадові особи яких – власники котельних або їх оператори – досі не провели роботу та не уклали необхідні угоди з НАК «Нафтогаз», попри неодноразові заклики міської влади та представників районів. Окрім того, за цими адресами існує заборгованість. Також особливо гострим залишається врегулювання питання боргу при передачі котельні від одного управителя до іншого або до ОСББ», – йдеться в повідомленні КМДА.

У столичній адміністрації кажуть, що через ситуацію виник ризик підвищеного навантаження на електромережі, адже люди обігріваються електроприладами.

«Найбільш ефективним та дієвим вирішенням цієї критичної ситуації є самоорганізація будинкової громади… Єдиним легітимним та ефективним шляхом є самоорганізація, створення ОСББ та прийняття рішення щодо котельні: або самостійне управління, або, при відсутності боргу за газ, передача в комунальну власність і в управління «Київтеплоенерго», – попередили в КМДА.

31 жовтня влада Києва прозвітувала, що до тепла у столиці підключили всі житлові будинки. Але мова лише про ті, що перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній.