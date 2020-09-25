На тижні бойовики повністю заблокували рух через КПВВ «Мар’їнка» – ДПСУ

Бойовики на Донбасі продовжують блокувати пересування людей через КПВВ на лінії розділення. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Так, навпроти контрольного пункту «Новотроїцьке» за тиждень окупанти розблоковували рух двічі. У цей період 166 громадян та 23 транспортні засоби потрапили на контрольовану територію, водночас 467 громадян та 61 транспортний засіб прослідували до тимчасово окупованої території України. Рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» був повністю заблокований з боку окупантів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що через КПВВ «Новотроїцьке» до окупованого Донецька направили вісім вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування три КПВВ. Відповідно до осіннього графіку контрольні пункти функціонують щоденно з 07.00 до 18.30. Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 10 889 осіб, а на контрольовану територію 8774 осіб», – заявили у ДПСУ.

ООН вимагає від сторін війни на Донбасі сприяти безпечному пересуванню через КПВВ людей із невідкладними потребами й акцентує, що 1,2 мільйона жителів уже пів року не можуть отримати пенсії, возз'єднатися з сім'єю або доглядати за рідними.