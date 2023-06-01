Екскомандира кримського «Беркуту» заочно судитимуть за держзраду – ОГП

Колишньому командиру підрозділу «Беркут» у Криму загрожує тюремний термін за державну зраду – відповідний обвинувальний акт направили до суду, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

«Розслідуванням встановлено, що екскомандир полку міліції під час тимчасової окупації Криму в 2014 році перейшов на бік ворога і вступив на службу до так званого Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим», – сказано у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що фігурант після захоплення Росією півострова обійняв посаду командира спеціального загону швидкого реагування СОБР.

Зазначається, що таким чином підозрюваний сприяв функціонуванню незаконно створених правоохоронних органів Росії на території окупованого Криму, зміцненню їхньої влади та недопущенню контролю України над цією територією.

Раніше СБУ оголосила підозру ексспівробітнику українського спецпідрозділу «Беркут» із Криму Валерію Астахову, який після окупації півострова вступив до лав проросійської «роти народного ополчення». Чоловіка підозрюють у створенні агентурної мережі ФСБ РФ у фронтових областях України.

Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності та воєнні злочини, порушував права людини і вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.