Утиски ПЦУ в анексованому Криму: митрополит Климент звернувся до генсекретаря ООН

Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша через утиски української церкви в анексованому Росією Криму. Про це йдеться у відеозверненні, яке є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я звертаюся до вас щодо захисту української церкви в Криму. До 2014 року на території Криму діяло 49 релігійних громад, які належали до Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні на території Криму залишилося 6 релігійних громад, 3 із них – під загрозою припинення існування. Своє право молитися в українській церкві ми шість років відвойовуємо в російських судах і в Європейському суді з прав людини», – йдеться у зверненні Климента.

Митрополит зазначив, що тільки за те, що він українець і служить у Православній церкві України, його позбавляють права молитися в українській церкві в Криму.

«Прошу представників країн ООН невідкладно почати вести переговори з Росією щодо вирішення цих проблем. Стурбованість – це не шлях вирішення проблеми. Нам потрібне практичне рішення, що забезпечуватиме наше конституційне право в Криму молитися у наших храмах Православної церкви України», – заявив Климент.

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Раніше підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.