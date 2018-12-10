У Сімферополі розбили вікно в офісі адвокатів Курбедінова і Семедляєва

У Сімферополі розбили вікно в офісі кримських адвокатів Еміля Курбедінова і Едема Семедляєва.

Як повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк, інцидент стався в неділю, 9 грудня, о 17:00.

«Ми розцінюємо це як чергову спробу тиску на правозахисників і незалежних адвокатів в Криму, дії одного порядку з судовим переслідуванням адвоката Еміля Курбедінова. На нас намагаються тиснути, щоб ми не займалися своєю діяльністю, використовуючи правові методи. Вчорашній інцидент показав, що проти нас готові використовувати і неправові методи тиску», – прокоментував ситуацію юрист Назім Шеіхмамбетов.

За його даними, адвокати звернулися в російську поліцію у зв’язку з цим інцидентом.

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Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Юрист усі звинувачення відкидає.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​