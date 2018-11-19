У Києві проведуть масштабні навчання рятувальних служб

20–22 листопада у Києві проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Навчання проходитимуть у трьох районах столиці: Оболонському, Дніпровському та Деснянському. Можливе застосування електросирен.

«Закликаємо мешканців міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань», – ідеться у повідомленні.

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