Київ пережив найсухіший травень за весь період спостереження – метеорологи

Травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень, повідомляють фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 1 мм, або 1,5 % кліматичної норми», – вказують науковці.

Також, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнювала +16,0°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

«Найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,2°С, а найтепліше – 18 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,3°С. Було зафіксовано один температурний рекорд найтеплішої ночі 19 травня, коли температура повітря не опустилась нижче 17,7°С», – ідеться в повідомленні.

Метеорологічне літо настало в Києві 13 травня, це на два дні пізніше середньобагаторічних показників.