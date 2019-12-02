Перший сніг у Києві: на дорогах працюють 187 машин для прибирання – «Київавтодор»

Сніг на дорогах Києва почали прибирати 187 одиниць спецтехніки, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

За даними компанії, ще 231 машина чекає, щоб виїхати в разі погіршення погоди.

«В умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими», – заявляють у комунальному підприємстві.

Раніше 2 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про сніг в кількох областях України 2 грудня та в усіх, окрім південних – 3 грудня.

«Укргідрометцентр» прогнозує, що 3 грудня мокрий сніг ітиме вдень в більшості областей, тоді як у Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму сніжитиме вночі, а вдень пройдуть дощі.