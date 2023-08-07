У ніч на 6 серпня в Києві зафіксували температурний рекорд

Ніч на 6 серпня в столиці України виявилася найтеплішою за всі роки спостережень, повідомили науковці метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С. Попереднє рекордне значення +21,0°С 2010 року перевищено на 0,2°С», – вказують фахівці.

Минулого тижня обсерваторія імені Срезневського повідомила, що липень у Києві виявився дощовим і посів 11-ту позицію у рейтингу найвологіших за час метеоспостережень.