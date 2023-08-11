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КМДА повідомила про обшуки в «Київзеленбуді»

«Київзеленбуд» є територіальним об’єднанням підприємств зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень Києва.

Київська міська державна адміністрація заявляє про обшуки у службових приміщеннях комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Як повідомляє пресслужба КМДА, працівники компанії сприяють слідству.
«КО «Київзеленбуд» надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

Обшуки проводять співробітники слідчого управління поліції Києва. За даними КМДА, ці слідчі дії проводяться щодо діяльності підрядних організацій. Поліція наразі подробиць не повідомляє.

«Київзеленбуд» є територіальним об’єднанням підприємств зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень Києва.

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