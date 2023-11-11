В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В суботу, 11 листопада, по всій території України близько 12.05 було оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії з аеродрому Саваслейка», –зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, ймовірно, сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ. Згодом інформацію про застосування російськими військовими балістичних ракет під час атаки на столицю підтвердив й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.