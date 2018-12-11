Київський метрополітен 12 грудня працюватиме в «особливому режимі». Зокрема, потяги ходитимуть на годину довше у зв’язку з проведенням футбольного матчу між донецьким «Шахтарем» та французьким «Ліоном».

Крім того, із 21:00 до 22:00 не працюватиме «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» будуть закриті на вхід. Після 23:30 можливе обмеження входу на ці станції.

Матч «Шахтаря» та «Ліона» відбудеться на НСК «Олімпійський» 12 грудня у Києві. Гра розпочнеться о 22:00. Спочатку місцем зустрічі був Харків, однак її перенесли до столиці після запровадження воєнного стану в 10 українських областях, зокрема і в Харківській.

За один тур до кінця англійський «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Ліон» – сім, «Шахтар» – п’ять, а німецький «Гоффенгайм» – три.