У Києві в суботу можливі обмеження в роботі трьох станцій метро через футбольний матч

У Києві 10 жовтня можливі обмеження в роботі станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» через футбольний матч групового етапу Ліги націй між національними збірними України та Німеччини, повідомила пресслужба столичної підземки.

«У ніч з 10 на 11 жовтня 2020 року роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину. 10 жовтня, у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення», – йдеться в повідомленні.

Збірна України 10 і 13 жовтня в Лізі націй прийматиме в Києві національні команди Німеччини та Іспанії.