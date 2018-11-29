У будівлі Мінфіну сталася пожежа

Вранці 29 листопада сталася пожежа у будівлі міністерства фінансів України на вул. Межигірській, 11 у Подільскому районі Києва. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежна сигналізація спрацювала 07:37.

«До місця події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що сталося загоряння електрокабелів в ліфтовій шахті на рівні сьомого поверху семиповерхової адміністративної будівлі. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до евакуації людей та гасіння пожежі», – зазначили у ДСНС.

У будівлі знаходилися 20 співробітників, їх евакуювали. Пожежу ліквідували о 08:28.

Причина виникнення пожежі з’ясовується. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.