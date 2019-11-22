Від початку доби зафіксували три обстріли – Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:30 на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків. Про це повідомили на брифінгу Міністерства оборони України.

«На Луганському напрямку з о пів на 10-ту ранку противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми. А об 11.20 окупанти почали з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювати опорні пункти наших військ в районі Причепилівки», – мовиться у повідомленні.

Ще один обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксували на Донецькому напрямку поблизу Тарамчука. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

«Втрат з нашого боку не зафіксовано», – заявили у міністерстві.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оновленими оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.