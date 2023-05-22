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У Молдові почала роботу цивільна місія ЄС 

Цивільна місія ЄС у Молдові була створена на прохання уряду в Кишиневі (фото ілюстративне)

Рада Європейського союзу 22 травня оголосила про початок роботи місії партнерства ЄС в Молдові (EUPM Moldova) задля посилення стійкості сектору безпеки країни.

Метою цієї місії, створеної 24 квітня на прохання уряду в Кишиневі, є сприяння зміцненню структур кризового управління та підвищення її стійкості до гібридних загроз, у тому числі з точки зору кібербезпеки та протидії іноземному інформаційному маніпулюванню та втручанню.

У зв’язку з цим місія надаватиме стратегічні поради та визначатиме потреби.

У пресрелізі Рада ЄС зазначає, що зусилля з дестабілізації Молдови значно активізувалися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та загрожуть стабільності і безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Раніше повідомлялося, що місія складатиметься із цивільних фахівців. Вони працюватимуть на молдовській території протягом двох років.

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