У Молдові почала роботу цивільна місія ЄС 

Рада Європейського союзу 22 травня оголосила про початок роботи місії партнерства ЄС в Молдові (EUPM Moldova) задля посилення стійкості сектору безпеки країни.

Метою цієї місії, створеної 24 квітня на прохання уряду в Кишиневі, є сприяння зміцненню структур кризового управління та підвищення її стійкості до гібридних загроз, у тому числі з точки зору кібербезпеки та протидії іноземному інформаційному маніпулюванню та втручанню.

У зв’язку з цим місія надаватиме стратегічні поради та визначатиме потреби.

У пресрелізі Рада ЄС зазначає, що зусилля з дестабілізації Молдови значно активізувалися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та загрожуть стабільності і безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Раніше повідомлялося, що місія складатиметься із цивільних фахівців. Вони працюватимуть на молдовській території протягом двох років.