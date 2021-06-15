Головне у новинах на ранок: кораблі НАТО у Чорному морі, Байден закликав Україну подолати корупцію, центр щеплень у Києві змінив робочі дні

У Чорне море ввійшли ще два кораблі країн НАТО, Байден заявляє, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має викорінити корупцію, в Англії відклали зняття карантинних обмежень, Центр вакцинації проти COVID-19 у Києві цього тижня не працюватиме на вихідних, минулої доби на Донбасі вісім разів порушили режим тиші.

У Чорне море ввійшли ще два кораблі країн НАТО

У Чорне море ввійшли ще два кораблі країн НАТО, приєднавшись до американського, який прибув попередніми днями. Це есмінець ВМС Великої Британї «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ») і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн».

Щоб вступити до НАТО, Україна має викорінити корупцію – Байден

Президент США Джо Байден заявляє, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має викорінити корупцію, як і виконати інші критерії. Але при цьому він заперечив, що окупація Росією частин України може виключити її вступ. Відповідаючи на пресконференції в Брюсселі після закінчення саміту Північноатлантичного союз, на запитання, чи те, що Росія вторглася в частини України, фактично виключає можливість для України хоч колись вступити до НАТО, враховуючи, що в разі її членства в НАТО США і НАТО муситимуть захищати Україну від Росії, – Байден відповів: «Ні».

Коронавірус: в Англії на місяць відклали полегшення карантинних обмежень

В Англії майже на місяць відклали плановане було чергове послаблення карантинних обмежень через значне поширення небезпечного штаму нового коронавірусу, оголосив увечері 14 червня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. Після попередньої хвилі COVID-19 обмеження почали поступово знімати в березні, і на 21 червня планувалося практично повне скасування їх, із переходом заходів громадського харчування, нічних клубів та інших розважальних заходів на роботу без обмежень. Тепер цей крок відкладений принаймні до 19 липня.

Центр вакцинації проти COVID-19 у Києві замість вихідних працюватиме 17-18 червня – КМДА

Центр вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві цього тижня замість вихідних працюватиме у четвер та п’ятницю – 17 та 18 червня відповідно, повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Вона пояснила це необхідністю дати перепочити медпрацівникам, а також тим, що таким чином міська влада перевірить доцільність роботи центру протягом усього тижня.

Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 8 разів, 2 військових поранені через підрив – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики вісім разів стріляли минулої доби на Донбасі, двоє військових підірвалися на невідомому пристрої. Напередодні бойовики відкривали вогонь в районі Новотошківського, Водяного, Павлополя і Луганського. Крім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт безпілотника бойовиків із перетином лінії розмежування.