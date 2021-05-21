Прокуратура: чоловікові, що вчинив наругу над прапором України в Києві, повідомили про підозру

Київська міська прокуратура повідомила, що чоловікові, який вчинив наругу над прапором України в столиці, оголосили підозру.

За повідомленням, інцидент стався ввечері 19 травня біля адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону «Київська троянда» Центрального парку культури і відпочинку Києва на вулиці Грушевського, на фасаді якої був закріплений флагшток із Державним Прапором України.

«Уродженець міста Херсон, виражаючи демонстративну зневагу до державного символу України і маючи на меті приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, схопився за край тканини Державного Прапора України і повис на ньому, таким чином, що тканина прапора зазнала значних пошкоджень і була розірвана навпіл, а флагшток зламаний», – заявили в прокуратурі.

Підозрюваного вдалося ідентифікувати, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, додали у відомстві.

Санкція статті, за якою оголошена підозра, передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 68 тисяч гривень) або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.