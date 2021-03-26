Понад 1,5 тисячі нацгвардійців на сьогодні удостоєні державних нагород – Зеленський у День Нацгвардії

Понад півтори тисячі нацгвардійців в Україні на сьогодні удостоєні високих державних нагород, а п’ятеро воїнів – звання Героя України посмертно, повідомив президент Володимир Зеленський 26 березня, у День Національної гвардії України.

«Я впевнений, що для більшості українців усі ви – герої, які щоденно виходять на службу, щоб берегти спокій громадян і суспільства. І суспільство віддячує високим рейтингом довіри до воїнів Національної гвардії України, який стабільно є одним з найбільших серед військових та правоохоронних формувань», – сказав Зеленський у вітанні.

Він зазначив, що «у критичний для держави момент новостворене формування об’єднало у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів».

«З перших днів російської агресії ви були в епіцентрі подій, які вирішували долю України», – додав він.

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Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, діяльність якої спрямовується та координується урядом через міністра внутрішніх справ. За законом, чисельність Нацгвардії не повинна перевищувати 60 тисяч військовослужбовців.

Сьогодні – сьома річниця створення Національної гвардії України.