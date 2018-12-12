У НБУ розповіли, куди з нового року нести значно пошкоджені банкноти

Національний банк України оголосив 12 грудня, що з нового року українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні до уповноважених банків.

«Значно зношені банкноти гривні від фізичних та юридичних осіб у регіонах, де відсутні підрозділи Національного банку, прийматимуть уповноважені банки, які мають повноваження на зберігання запасів готівки Національного банку. Йдеться про значно пошкоджені банкноти, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо. Уповноважені банки не обстежуватимуть такі банкноти. Вони пакуватимуть їх з максимальним збереженням цілісності та передаватимуть до Національного банку як сумнівні для проведення досліджень разом із заявою та відповідною довідкою про вилучення/прийняття банкнот для дослідження», – ідеться в повідомленні.

Статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку, мають три банки – «Ощадбанк», «Приватбанк» та «Райффайзен Банк Аваль».

Раніше значно зношені банкноти для проведення досліджень приймали безпосередньо регіональні підрозділи Національного банку. На сьогодні підрозділи Національного банку збереглися у таких регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях та Києві.

Постанова № 134, яка регулює новий порядок, набирає чинності з 2 січня 2019 року, інформує НБУ.