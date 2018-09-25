Прокуратура: жінці повідомили про підозру через напад на журналістку NewsOne

Правоохоронці повідомили про підозру жінці через напад на журналістку телеканалу NewsOne біля будівлі Генеральної прокуратури України 17 вересня, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі «Українській правді».

За її словами, жінці вручили підозру за статтею 171 Кримінального кодексу України («перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»).

Максимець додала, що прокуратура клопотатиме про нічний домашній арешт.

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17 вересня біля будівлі ГПУ в Києві відбулася акція проти екстрадиції Тимура Тумгоєва до Росії. Під час сутичок одна з жінок вдарила журналістку NewsOne. Кореспондентку також обкидали яйцями.