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25 Вересень 2018, Київ 21:36
Новини | Події

Прокуратура: жінці повідомили про підозру через напад на журналістку NewsOne

Потерпіла під час акції журналістка, Київ, 17 вересня 2018 року

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Правоохоронці повідомили про підозру жінці через напад на журналістку телеканалу NewsOne біля будівлі Генеральної прокуратури України 17 вересня, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі «Українській правді».

За її словами, жінці вручили підозру за статтею 171 Кримінального кодексу України («перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»).

Максимець додала, що прокуратура клопотатиме про нічний домашній арешт.

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17 вересня біля будівлі ГПУ в Києві відбулася акція проти екстрадиції Тимура Тумгоєва до Росії. Під час сутичок одна з жінок вдарила журналістку NewsOne. Кореспондентку також обкидали яйцями.

Ранкові сутички під ГПУ у 12 фото
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Ранкові сутички під ГПУ у 12 фото

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