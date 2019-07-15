Під зсувом на пляжі в Одесі нікого не знайшли

На місці зсуву ґрунту на одному з пляжів в Одесі, що стався 14 червня, завершили пошукові роботи, на місці зсуву нікого не знайшли, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пошукові роботи були відновлені вранці 15 липня після того, як увечері їх зупиняли на ніч через загрозу подальшого зсуву ґрунту зі схилу.

Зсув стався на ділянці між центральним пляжем і пансіонатом «Борей» у Київському районі Одеси, його площа склала 150–200 квадратних метрів. Побоювалися, що під ґрунтом могли опинитися люди – попри те, що цей пляж іще раніше був оголошений аварійним і закритим для відвідування, на нього й далі приходять відпочивальники.