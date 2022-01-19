Головне на ранок: візит Блінкена, партія легких протитанкових засобів з Британії прибула в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня перебуватиме з візитом у Києві, до України прибула партія легких протитанкових засобів від Великої Британії, повідомили в Міноборони. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Держдепартамент США підтвердив візит Блінкена до Києва 19 січня

Державний секретар США Ентоні Блінкен приїде з візитом до України, інформацію про це підтвердили в Державному департаменті 18 січня.

За повідомленням, 19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько ста тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

До України прибула партія легких протитанкових засобів від Великобританії – Міноборони

До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії – нові легкі протитанкові засоби, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства оборони.

У відомстві не вказали, який саме обсяг озброєння надано.

Водночас заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це «зміцнюватиме наші війська, посилить наші оборонні спроможності».

«Ця допомога буде використана виключно з оборонною метою», – сказав Петренко.

17 січня британський міністр оборони Бен Воллес повідомив, що Велика Британія надасть Україні нові «системи оборонного озброєння», зокрема – легкі протитанкові оборонні системи.

В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 18 січня виявили 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1422 дитини і 464 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 2 401 людину, зафіксовано 5 413 одужань, 163 людини померли.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (1268) та на Прикарпатті (1575).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли майже 3,8 мільйона людей, 98 712 людей померли.

Ердоган застеріг Росію від нового вторгнення в Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вважає «реалістичним варіантом» нове вторгнення Росії в Україну.

У розмові з турецькими журналістами під час візиту до Албанії 18 січня Ердоган заявив, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, Україна є «сильною країною». «Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна», – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію «в усьому світі і свою власну». Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок «не буде правильним».

Член НАТО Туреччина має добрі відносини як з Києвом, так і з Москвою, але у Сирії та Лівії Росія й Туреччина підтримують протиборчі сторони, хоча загалом співпрацюють у спробах залагодити конфлікт. Крім того, Туреччина виступає проти окупації Криму.

Анкара також продала Україні безпілотні комплекси, чим викликала критику Москви.

Ердоган також заявляв, що Туреччина готова «зробити внесок у врегулювання напруженості у відносинах Росії й України».

На російському фондовому ринку стався найбільший за рік обвал

На російському фондовому ринку стався найбільший з березня минулого року обвал. Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, 18 січня індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні – до позначки 3 тисячі 328 пунктів.

Індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 7,29%, або до 1 тисячі 367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижчим за 1 тисячу 400 пунктів у лютому минулого року.

Акції найбільших російських компаній «Газпрому», «Сбера» (бренд «Сбербанка России» – ред.) та «Яндекса» також впали в середньому на 10%.

Аналітики й експерти вважають, що акції дешевшають через геополітичну напруженість, зокрема, ситуацію на російсько-українському кордоні, де Москва накопичила війська. Україна і Захід стверджують, що Росія готується до повномасштабного військового вторгнення в Україну. У Кремлі це заперечують.