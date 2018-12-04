У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі за добу

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зафіксовано також чотири випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.

«Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новозалівка, Луганська, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкіне. Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, відзначена активність ворожого снайпера. Окрім того, противник застосував міномети 82-го калібру, обстрілюючи наші опорні пункти на підступах до Водного, Широкинського та Луганського. Поблизу останнього окупанта здійснили вогневий наліт ще з мінометами калібру 120 міліметрів», – ідеться у повідомленні.

За інформацію штабу, в ході бойових дій один український військовослужбовець загинув, а ще двоє – поранені.

У збройному угрупуванні ДНР заявили про обстріли українськими військовими північного передмістя Донецька.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.