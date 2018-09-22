Українські військові розповіли про бойові дії на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, від 7-ї до 18-ї години втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил «не допущено», за цей час противник 7 разів порушив режим припинення вогню.

Як мовиться в повідомленні, противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї біля села Кримське й міста Золоте (на Луганщині), сіл Новоселівка Друга, Павлопіль, Гнутове та Лебединське (це південь Донеччини неподалік Маріуполя), але при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовував.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири ухвалювали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», – наголошено в повідомленні.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», – запевнили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили про обстріл із боку української армії сіл Пікузи, Ужівка і Азов на півдні окупованої частини Донеччини (бойовики досі називають їх колишніми назвами «Комінтернове», «Ленінське» і «Дзержинське») – ці села недалеко від обстріляних російськими гібридними силами підконтрольних Києву Гнутова і Лебединського, згаданих у звіті ООС.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, стверджують про ранковий обстріл українськими силовиками з кулемета великого калібру рейсового автобуса біля селища Мар’ївка, воно ж Золоте-5 – ця частина міста Золотого нині перебуває під окупацією. На доданому відео видно, що в автобус влучила куля і розбила шибку, але доказів, що це здійснили саме українські війська, немає. За словами бойовиків, уламками скла одному пасажирові подряпало вухо.

Про втрати обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.