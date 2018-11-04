Військові повідомили про загиблих і поранених на фронті за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про загиблих і поранених унаслідок бойових дій українських військових за день, станом на 18-у годину.

Як мовиться в повідомленні, за цей час один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє були поранені.

За цим повідомленням, упродовж дня противник 14 разів порушив режим припинення вогню, при цьому 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

«Підрозділи, що обороняються, стійко утримують займані позиції. В перебігу виконання завдань застосовують усі наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – наголосили військові.

За повідомленням, обстріли цього дня були здійснені біля сіл Кримське й Новотошківське й міста Золоте на Луганщині, а також міста Авдіївки й селища Піски на околиці окупованого Донецька і сіл Павлопіль, Гнутове, Водяне і Лебединське на півдні Донеччини.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину території Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про обстріл українськими військами його позицій біля сіл Саханка, Безіменне й Ужівка (його бойовики досі називають старою назвою «Ленінське») на півдні окупованої частини Донеччини, біля згаданих в українському зведенні сіл регіону, а також у селищі Спартак на околиці Донецька, неподалік селища Пісків.

Про втрати в угрупованні нічого не згадують.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних офіційно не оголошували.