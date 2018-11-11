Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил «не допущено», за цей час противник тричі порушив режим припинення вогню.

Як повідомили військові, протягом дня противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї біля селища Новотошківське й села Оріхове на Луганщині, та біля села Водяне (біля лінії контакту одне село з такою назвою є на півдні Донеччини, біля Маріуполя, а ще одне – недалеко від Донецького аеропорту).

«Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів… Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», – заявили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що українські війська у другій половині дня обстрілювали його позиції біля села Ужівка на півдні Донеччини (бойовики досі називають його старою назвою «Ленінське»), а також біля селища Спартак на околиці окупованого Донецька, біля Донецького аеропорту (і там, і там із вільного боку лінії контакту є села з однаковою назвою Водяне, яке було згадане в українському зведенні). Також в угрупованні заявляють про вечірній обстріл у селищі Зайцеве, частина якого окупована і прилягає до Горлівки.

Про втрати бойовики нічого не згадують.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.