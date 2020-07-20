Опитування: більшість японців вважають, що Олімпіаду варто перенести ще раз чи скасувати

Олімпійські ігри, які мають відбутися 2021-го року, варто перенести ще далі – таку думку висловила більшість учасників опитування в Японії, результати якого 20 липня оприлюднила новинна агенція Kyodo.

За даними опитування, тільки 23,9% респондентів висловилися за те, щоб Олімпійські ігри відбулися 2021 року. 36,4% з них підтримали повторне перенсення Ігор, 33,7% вважають, що їх варто скасувати взагалі.

Учасники опитування, які підтримали подальше перенесення або скасування Олімпійських ігор, висловили сумнів у тому, що коронавірусну пандемію вдасться подолати до поточної дати їх проведення – 23 липня 2021 року.

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Тим часом місцеві організатори змагань та Міжнародний олімпійський комітет заявили, що планують Олімпійські ігри у простішому форматі для ефективнішого використання коштів. Видатки на проведення Ігор відчутно зросли через пересення. Водночас найвищим пріоритетом організатори називають безпеку для здоров’я.

30 березня Міжнародний олімпійський комітет назвав нові дати проведення Ігор – з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

24 березня МОК повідомив про перенесення Олімпіади-2020 на рік через пандемію COVID-19.