«Ощадбанк» заявляє про остаточну судову перемогу над «Сбербанком» у спорі за цю торговельну марку

Державний ощадний банк України, скорочено відомий як «Ощадбанк», повідомив про свою остаточну судову перемогу над українською «дочкою» російського «Сбербанку», яка називала себе теж «Сбербанк», у спорі за право на цю торговельну марку, яку на території України зареєстрував свого часу «Ощадбанк».

За цим повідомленням, таке рішення ухвалив 19 серпня Верховний суд України у справі, справі, ініційованій 2016 року «Ощадбанком». «Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Значна тривалість розгляду справи та значний обсяг зумовлені її складністю та активним протистоянням АТ «Сбербанк», який наразі зобов’язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні», – мовиться в повідомленні.

Банк також додав: «У зв’язку з отриманням остаточної перемоги «Ощадбанк» запевняє, що це важливе судове рішення не вплине на права та обов’язки клієнтів українського банку-опонента. Разом із тим це важливе рішення Верховного суду дає «Ощадбанку» можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів.

Український «Сбербанк» на цей час іще публічно не коментував цієї інформації.

Тим часом іще 27 листопада 2020 року Верховний суд повідомляв, що його Касаційний господарський суд своєю постановою від 26 листопада в іншій справі, за зустрічним позовом «Сбербанку» до «Ощадбанку» й Мінекономіки, визнав законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України саме «Ощадбанк» і що ця постанова є остаточною і не може бути оскаржена. У тій справі «Сбербанк» оскаржував свідоцтво «Ощадбанку» про реєстрацію знаку для товарів і послуг «Сбербанк» на території України.

Це свідоцтво про реєстрацію торговельної марки «Сбербанк» на території України «Ощадбанк» отримав у вересні 2007 року.

Наприкінці грудня 2007 року російський «Сбербанк Росії» придбав 100 відсотків акцій одного з невеликих українських банків, із чого почалася розбудова його банківської мережі в Україні. У серпні 2009 року банк був зареєстрований в Україні під назвою «Дочірній банк «Сбербанку Росії», скорочено «Сбербанк Росії». У листопаді 2015 року, після російської агресії проти України і погіршення в країні ставлення до Росії, банк перейменувався в «Сбербанк», знявши з назви згадку про Росію, хоча він залишається у 100-відсотковій власності російського «Сбербанку».

Це викликало заперечення українського «Ощадбанку», якому належать права на таку назву. У січні 2016 року він подав позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк». У квітні 2017 року Господарський суд Києва підтримав позицію «Ощадбанку» і заборонив українській «дочці» «Сбербанку» використовувати торговельну марку «Сбербанк», визнав недійсними десять торговельних марок «Сбербанку» і позбавив цю фінустанову доменного імені sberbank.uа.

Тоді ж, у квітні 2017-го, «Сбербанк» оскаржив це рішення і подав зустрічний позов, домагаючись визнання незаконною реєстрації торговельної марки «Сбербанк» «Ощадбанком».

Таким чином, після нинішнього рішення Верховного суду обидві справи остаточно вирішені на користь «Ощадбанку», і російський банк в Україні більше не має права користуватися назвою «Сбербанк».

І український «Ощадбанк», і російський «Сбербанк» виникли після розпаду СРСР на місцях республіканських відділень «Ощадбанку СРСР», рос. «Сбербанк СССР» – назва «ощадний банк» і її скорочення перекладалася мовами колишніх союзних республік. Через досить широке свого часу використання в Україні російської мови український банк зареєстрував на території країни також російськомовний варіант своєї назви.