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02 Червень 2019, Київ 23:35
Новини | Події

Поліція відкрила справу через знесення пам’ятника Жукова в Харкові

Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство через знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові.

У поліції заявили, що під час акцій протесту в Харкові група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. У зв’язку з цим відкрите ще одне кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР.

/**/ /**/ /**/ Учасники акції «Прощання із м’ясником» біля пам’ятника маршалу Георгію Жукову в Харкові, 19 травня 2019 року
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