Поліція відкрила справу через знесення пам’ятника Жукова в Харкові

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство через знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові.

У поліції заявили, що під час акцій протесту в Харкові група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. У зв’язку з цим відкрите ще одне кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР.