Помер колишній ректор Податкового університету Петро Мельник – родичі

У Києві, в лікарні «Феофанія», помер колишній ректор Податкового університету в Ірпені (заклад кілька разів змінював назву, нині це Національний університет Державної фіскальної служби) Петро Мельник, повідомили з посиланням на родичів небіжчика його адвокат Ігор Черезов і видання «Україна молода». Мельник відомий численними скандалами навколо його звільнень, поновлень через суди, звинувачень у хабарниціві й розтратах, затримань, втеч із-під домашнього арешту і судів над ним.

Як написав Черезов у фейсбуці, «серце не витримало».

«Україна молода», зі свого боку, пише, що причиною смерті 61-річного Мельника стала двостороння пневмонія.

Петра Мельника тричі намагалися звільнити з посади ректора тодішньої Національної академії Державної податкової адміністрації України ще 2005 року, та він поновлювався через суди. Тоді спеціальна комісія з представників Державної податкової адміністрації і СБУ звинуватила його в численних зловживаннях. Перед тим, під час президентських виборів 2004 року, Петра Мельника звинувачували в тиску на студентів академії з метою влаштувати на її виборчій дільниці перемогу кандидата Віктора Януковича. На парламентських виборах 2006 року Мельник був вдруге обраний до Верховної Ради – за списком Партії регіонів.

Пізніше про Мельника почали говорити 2012 року, вже за влади Януковича як президента. Тоді він напав на народного депутата Ірину Геращенко, члена фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Того ж року Мельник балотувався в одномандатному окрузі в Ірпені під Києвом і, як стверджували (Мельник це заперечував), студентів його Національного університету Державної податкової служби разом із їхніми батьками змушували брати відкріпні талони у своїх округах і голосувати саме в ірпінському окрузі за Мельника; ті вибори він програв.

2013-го Мельника затримали «за вимагання неправомірної вигоди» і отримання хабара на загальну суму у 120 тисяч доларів за вступ до його університету. На суді Мельник заявив про проблеми з серцем, йому викликали швидку допомогу. Врешті суд узяв його під домашній арешт із носінням електронного браслета. Мельник зумів його зняти і зник; виявили його вже у США, в яких живе його дочка і з якими Україна не мала угод про екстрадицію. Тоді лунали припущення, що він зумів виїхати за паспортом громадянина «однієї з країн Балтії», ймовірно, Литви.

У квітні 2014 року, вже після втечі Януковича, Мельника затримали в Україні після прибуття з Лондона. Суд над ним продовжили; тим часом сам Мельник став судитися за відновлення на ректорській посаді, яку він втратив після скандалу 2013-го.

У липні 2015 року Ірпінський міський суд виніс щодо Мельника виправдувальний вирок. Генеральна прокуратура України, яка прагнула домогтися для нього покарання в 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавлення права займати певні посади ще на 3 роки, оскаржила цей вирок.

Тим часом правоохоронці почали розслідувати проти Мельника нову кримінальну справу – за фактами розтрати майна університету, яке його ректор Мельник незаконно відчужував у другій половині 2000-х років.

У листопаді 2015-го Апеляційний суд Київської області скасував той вирок і призначив новий судовий розгляд.

А щодо Мельника в той час було здійснене досудове розслідування в іще одному кримінальному провадженні, за фактами отримання інших хабарів, загалом на 177 тисяч гривень (у прокуратурі не уточнювали, яких років стосується те звинувачення).

У липні 2016 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Мельника у згаданій вище справі про розтрату майна. А у грудні 2017-го Бородянський районний суд Київської області виправдав Мельника і в цій справі. Тоді ж Генпрокуратура пообіцяла оскаржити і цей вирок.