Синоптики попереджають про заморозки в ніч на 29 листопада

У ніч на неділю, 29 листопада, синоптики прогнозують заморозки у значній частині країни. Про це повідомляє Гідрометцентр.

У західних, центральних та північних областях, а також на Луганщині вночі очікується зниження температури повітря до 0…-3, на півдні буде тепліше – +2…5.

Вдень на заході -1…+3 градуси, на півночі та в центрі – +1…5, на півдні до +9 градусів, а в Криму повітря прогріється до +12.

У західних регіонах протягом доби очікується сніг, на півночі сніг та мокрий сніг, у центрі переважно дощитиме, однак можливе випадання мокрого снігу.

У Києві вночі синоптики прогнозують заморозки до -3. Вдень буде +1…3 градуси. З опадів очікується сніг та мокрий сніг.