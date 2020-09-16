Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 вересня 2020, Київ 00:47
Новини | Події

Завтра на півночі та заході України очікуються дощі та грози

В Україні завтра дощитиме

У четвер, 17 вересня, на заході та півночі України очікуються дощі, місцями грози. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

«17 вересня вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с, місцями гроза (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Вночі очікується температура повітря +10…15, на півдні до +19. Вдень на заході +20…27, на решті території +25…29 градусів.

У Києві в ніч на четвер температура повітря сягатиме +13…15 градусів, вдень – +27…29. Вдень синоптики прогнозують дощ, можливі грози.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG