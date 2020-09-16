Завтра на півночі та заході України очікуються дощі та грози

У четвер, 17 вересня, на заході та півночі України очікуються дощі, місцями грози. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

«17 вересня вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с, місцями гроза (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Вночі очікується температура повітря +10…15, на півдні до +19. Вдень на заході +20…27, на решті території +25…29 градусів.

У Києві в ніч на четвер температура повітря сягатиме +13…15 градусів, вдень – +27…29. Вдень синоптики прогнозують дощ, можливі грози.