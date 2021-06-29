Синоптики попередили про грози і пожежну небезпеку

«Укргідрометцентр» повідомив про грози з градом і шквалами на більшій частині території України, крім півдня, і про значну пожежну небезпеку в низці областей.

Зокрема, до кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, а в окремих районах і град та шквали з поривами вітру швидкістю до 15–20 м/с (І рівень небезпечності – «жовтий»).

Також 29 червня в Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.