Поліція: перед футболом у Києві затримали 27 осіб, «які провокували правоохоронців»

У Києві ввечері 12 грудня біля станції метро «Олімпійська» поліція затримала 27 молодих людей, які провокували правоохоронців перед футбольним матчем «Шахтар» – «Ліон», повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Правопорушники висловлювалися нецензурною лайкою на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль та розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що 27 осіб доправили у територіальне управління поліції, де «будуть встановлені анкетні дані цих громадян і в подальшому надана правова оцінка їхнім діям».

У поліції додали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Матч «Шахтаря» і «Ліона» почався на НСК «Олімпійський» у Києві о 22:00.