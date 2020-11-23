Помер співзасновник флешмобу Ice Bucket Challenge

Співзасновник флешмобу Ice Bucket Challenge («виклик «Відро криги»), який привернув увагу до захворювання бічного аміотрофічного склерозу, Патрік Квінн помер від цієї хвороби у віці 37 років. Про це напередодні повідомила Асоціація БАС.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо, що Пат Квінн помер сьогодні. Пат був співзасновником Ice Bucket Challenge для БАС та надихнув мільйони людей по всьому світу», – заявили в організації.

Бічний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба Лу Геріга (на честь бейсболіста, який припинив кар’єру, а згодом помер через неї), у Квінна діагностували у 2013 році, коли йому було 30 років.

Після встановлення діагнозу Квінн та його друг Піт Фрейтс взялися поширити інформацію про БАС та зібрати кошти для боротьби з ним. 34-річний Фрейтс помер у грудні 2019 року після семи років хвороби.

Флешмоб #IceBucketChallenge став вірусним у соціальних мережах влітку 2014 року: люди оприлюднювали відео, на яких виливали собі на голову відро крижаної води і закликали інших зробити те ж саме, також зробивши пожертву на дослідження БАС.

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Користувачі соцмереж висловлюють свої співчуття родині Квінна, чимало хто з них дякує за увагу, яку він привернув до хвороби та необхідності знайти ліки від неї.

Асоціація БАС оцінила флешмоб як «найбільший феномен соцмереж в історії». За її даними, він допоміг зібрати 115 мільйонів доларів для цієї організації та 220 мільйонів загалом по всьому світу. Це, стверджують активісти, допомогло здійснити нові дослідження бічного аміотрофічного склерозу, краще дбати про людей із захворюванням та заохотило урядові інвестиції у вивчення хвороби.