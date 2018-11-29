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29 Листопад 2018, Київ 20:35
Новини | Події

Один український військовий поранений, один зник безвісти на Донбасі – штаб

Український військовий по дорозі у село Катеринівка

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Один український військовий поранений, ще один – Сергій Проданюк – зник безвісти під час бойового зіткнення, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За інформацією військових, станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушували режим тиші.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Зайцева. Інформація про бойові дії на ресурсах «ЛНР» недоступна.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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