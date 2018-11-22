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22 Листопад 2018, Київ 11:46
Новини | Політика

Порошенко чекає на Кіску та Вейоніса

Президенти України і Словаччини, Петро Порошенко й Андрей Кіска (ліворуч) на церемонії з нагоди запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України. Закарпатська область, 11 червня 2017 року

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Президент України Петро Порошенко впродовж двох днів проведе переговори з двома колегами із країн Європейського союзу.

Як інформує офіційний сайт глави української держави, 23 листопада відбудеться зустріч Порошенка з президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою.

24 листопада Порошенко проведе переговори з президентом Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом. Після цієї зустрічі керівники держав спілкуватимуться з представниками засобів інформації.

Євросоюз спільно зі США в кілька етапів запровадив санкції проти Росії через анексію Криму та підтримку Москвою бойовиків на Донбасі.

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС зібралися у Брюсселі 19 листопада для обговорення низки безпекових питань, включно з ситуацією в східній Україні та в Азовському морі. Українське питання стало особливо актуальним після останніх так званих «виборів», влаштованих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», та помітної мілітаризації Росією акваторії Азовського моря й блокування українських і європейських суден. Водночас можливого запровадження нових санкцій щодо росіян наразі в ЄС не розглядають.

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