В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: злетів МіГ-31К

У понеділок, 22 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні українських військових.

Російський винищувач МіГ-31К є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.