В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Влада закликала людей пройти в укриття.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.
Моніторингові телеграм-канали пишуть про зліт російського МіГ-31К. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».
Оновлення – о 9:16 в регіонах почали оголошувати відбій.
20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.
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