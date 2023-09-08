В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Влада закликала людей пройти в укриття.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Моніторингові телеграм-канали пишуть про зліт російського МіГ-31К. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

Оновлення – о 9:16 в регіонах почали оголошувати відбій.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.