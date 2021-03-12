У КМДА підтверджують повернення Поворозника у крісло першого заступника Кличка

У Київській міській державній адміністрації підтвердили повернення Миколи Поворозника на посаду першого заступника голови адміністрації.

На сайті КМДА у п’ятницю розмістили відповідне розпорядження, яке київський міський голова Віталій Кличко підписав 11 березня.

«Враховуючи лист слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області від 5 березня 2021 року №51/12-1607 та заяву Поворозника М.Ю. від 9 березня 2021 року: допустити з 12 березня 2021 року Поворозника Миколу Юрійовича до виконання обов’язків за посадою першого заступника голови Київської міської державної адміністрації», – йдеться у розпорядженні.

Раніше сьогодні у фейсбуці сам Микола Поворозник заявив, що повертається до роботи, вказавши про завершення досудового розслідування справи, з якою майже рік тому пов’язували його ім’я. Згідно з опублікованим ним листом від Служби безпеки України, Микола Поворозник не є стороною або учасником згадуваного кримінального провадження. Радіо Свобода звернулося до СБУ за коментарем, чи відповідає така інформація від Миколи Поворозника дійсності.

21 квітня 2020 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонив Миколу Поворозника з посади свого першого заступника.

Це сталося незабаром після того, як 17 квітня Микола Поворозник заявив, що звернувся до мера столиці з проханням відсторонити його з посади на час слідства. Ввечері 14 квітня українські ЗМІ повідомляли, що у приміщеннях КМДА відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника. Згодом Поворозник відкинув всі звинувачення на свою адресу і заявив, що підозру йому не оголошували.