Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в низці українських областей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про пожежну небезпеку в низці областей.

«11 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – заявили рятувальники.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у південних, центральних та східних областях температура повітря прогріється до 21-29 градусів тепла. На Сумщині, Київщині та Рівненщині прогнозують 19-22 градуси тепла.