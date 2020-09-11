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11 вересня 2020, Київ 09:01
Новини | Події

Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в низці українських областей

Лісова пожежа у Дворічанському районі Харківської області, 2 вересня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про пожежну небезпеку в низці областей.

«11 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – заявили рятувальники.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у південних, центральних та східних областях температура повітря прогріється до 21-29 градусів тепла. На Сумщині, Київщині та Рівненщині прогнозують 19-22 градуси тепла.

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