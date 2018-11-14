У Києві затопило вулицю через прорив труби

У Києві затопило вулицю в житловому комплексі «Комфорт Таун» у Дарницькому районі столиці, повідомляють очевидці.

Фото з місця події оприлюднив портал «Київ Оперативний».

Представники комплексу заявили Радіо Свобода, що наразі продовжують відкачувати воду.

13 листопада на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою, унаслідок чого один із автомобілів опинився майже під землею.

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