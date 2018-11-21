Міністерства оборони України та Британії домовилися про співпрацю в протидії агресії Росії

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії домовилися про співпрацю в протидії агресії з боку Росії, «її злочинній діяльності та підривним діям проти заснованої на міжнародному праві системи безпеки на території України, у Великій Британії та інших країнах».

У спільній заяві міністерств ідеться, що агресія проти України зі сторони Росії є безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці та викликом наявній системі міжнародних відносин.

Україна та Британія засудили нарощування військової присутності Росії навколо українських кордонів, на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської областей та в анексованому Росією Криму, а також дестабілізаційні дії Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на листопад 2014 року від початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей, 24 778 отримали поранення.

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