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28 вересня 2020, Київ 11:09
Новини | Події

Майже 200 людей отруїлися на Прикарпатті через відвідини місцевої їдальні – ДСНС

Перші публічні повідомлення про отруєних надійшли 25 вересня (фото ілюстративне)

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з 24 до 27 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 шестеро), які харчувалися в одному закладі у місті Коломия на Прикарпатті.

«59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» міста Коломия). Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Перші публічні повідомлення про отруєних надійшли 25 вересня. Що саме спричинило інфекцію наразі не повідомляють.

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