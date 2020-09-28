Майже 200 людей отруїлися на Прикарпатті через відвідини місцевої їдальні – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з 24 до 27 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 шестеро), які харчувалися в одному закладі у місті Коломия на Прикарпатті.

«59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» міста Коломия). Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Перші публічні повідомлення про отруєних надійшли 25 вересня. Що саме спричинило інфекцію наразі не повідомляють.