Путін пропонує пом’якшити статтю про екстремізм

Президент Росії Володимир Путін запропонував частково пом’якшити покарання за статтею про «розпалювання ненависті або ворожнечі». Відповідний законопроект він вніс у Державну думу (нижню палату парламенту) Росії.

Путін пропонує не застосовувати кримінальне покарання за статтею у разі, якщо діяння було вчинене одноразово і не становить загрози для безпеки держави. На думку президента Росії, не у всіх випадках застосування вказаної статті є обґрунтованим. Однак при повторному скоєнні порушення закону протягом року, буде наставати кримінальна відповідальність.

Минулого місяця Верховний суд Росії вирішив, що факту лайків і репосту повідомлень «екстремістського змісту» в соцмережах недостатньо для порушення кримінальної справи. За рішенням суду, порушити справу про екстремізм через розміщену в інтернеті інформацію можна тільки в разі, якщо у користувача був злий умисел, і якщо він усвідомлено розпалював ненависть або закликав до порушення основ конституційного ладу.

Від 2009 року в Росії за статтею про екстремізм засудили близько трьох тисяч людей. За даними інформаційно-аналітичного центру «Сова», понад 85% засуджень пов’язані з публікацією матеріалів онлайн.