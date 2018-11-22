Рада розглядає проект змін до Конституції про курс України на членство в ЄС і НАТО

Народні депутати України 22 листопада розглядають президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО. Цієї сесії Верховна Рада може ухвалити вказаний документ у першому читанні.

Раніше стало відомо, що Конституційний суд України схвалив ініціативу про закріплення курсу України в НАТО та Європейському союзі в Основному законі. Це дало парламенту можливість розглянути документ в сесійній залі.

Верховна Рада України 20 вересня направила до Конституційного суду запропоновані президентом зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

8 листопада Велика палата Конституційного суду України почала розглядати справу за конституційним зверненням парламенту.

Перед цим прискорити розгляд цього законопроекту Верховну Раду закликав президент Петро Порошенко, який виступав у парламенті зі щорічним посланням.

Після того, як КСУ надає свої висновки, парламент може ухвалити законопроект у першому читанні не менше ніж 226 голосами, а на наступній черговій сесії – може проголосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

Читайте також: Це практична річ – депутат Юринець про закріплення в Конституції курсу на НАТО

Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.