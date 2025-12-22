Revolut згортає роботу в Україні

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України через вимоги місцевого законодавства, повідомляє український Forbes з посиланням на повідомлення від жителів країни.

Банк рекомендував клієнтам, що проживають в Україні, вивести гроші зі своїх рахунків протягом 60 днів. Коли цей термін закінчиться, рахунки будуть закриті.

«Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги мешканцям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми повідомимо вас, якщо ситуація зміниться», – йдеться у повідомленні банку.

Revolut почав працювати із клієнтами в Україні на початку 2025 року. 27 лютого 2025 року Національний банк України публічно виступив проти роботи Revolut в Україні без необхідних дозволів. Регулятор заявив, що компанія не отримувала жодних ліцензій, не подавала відповідних документів і не перебуває у процесі ліцензування.

«Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог», – зазначалося в заяві Нацбанку.

У квітні стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових українських користувачів.



