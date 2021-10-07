Росія: суд зобов’язав редактора The Insider заплатити нідерландському блогеру у справі про наклеп

Суд у столиці Росії Москви зобов’язав головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова виплатити 156 тисяч рублів (2155 доларів) громадянину Нідерландів Максиміліану ван дер Верффу, який, за даними журналіста, має зв’язки з російською військовою розвідкою.

Рішення суду від 6 жовтня за позовом ван дер Верффа, який звинуватив Доброхотова у наклепі, з’явилося через кілька днів після того, як російська влада видала ордер на арешт журналіста за звинуваченням у незаконному перетині кордону з Україною.

Адвокат блогера заявила, що її клієнт вимагав два мільйони рублів. Він «не задоволений стягнутою судом сумою», тому захист має намір оскаржити це рішення.

Також, згідно з судовим рішенням, Доброхотов зобов’язаний спростувати поширену ним інформацію про причетність ван дер Верффа до кампанії спецслужб Росії з дезінформації про причини катастрофи малазійського «Боїнга», збитого над Донбасом у 2014 році.

23 липня Мін’юст Росії вніс The Insider до переліку ЗМІ – «іноземних агентів». Видання працює протягом восьми років: його основним напрямком є журналістські розслідування, найвідоміші з яких випущені в співробітництві з Bellingcat: про катастрофу малайзійського «Боїнга» над Донбасом, а також про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.